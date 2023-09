« Home » une performance artistique La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 14 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

« Home » une performance artistique 14 et 15 octobre La Chartreuse Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Durée : 15 à 20 min.

« Home » raconte nos désirs d’envol aussi bien que l’irrésistible besoin qui nous pousse à retourner là où tout a commencé pour retrouver nos racines.

Dans une scénographie qui associe une structure fabuleuse — un trampoline de 60 m2 en suspension qu’il nomme Acronet — et une corde tendue, Damien Droin, acrobate et funambule, n’en finit pas de nous étonner par sa créativité artistique. Une invitation à s’abandonner aux sensations et aux émotions que suscite irrésistiblement cet univers poétique, visuel et musical.

Hors Surface est une compagnie de cirque contemporain toulonnaise dirigée par Damien Droin, qui défend depuis dix ans un cirque nouveau, multiple et de grande exigence acrobatique. La compagnie développe des scénographies hors normes.

La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l’ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu’il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

©Camille Perreau