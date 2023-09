Mon projet d’archi en 360 secondes La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 14 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Mon projet d’archi en 360 secondes Samedi 14 octobre, 16h30 La Chartreuse Gratuit. Sur inscription. Au tinel.

Six jeunes diplômés présentent leur projet de fin d’études devant un jury de professionnels, d’élus et le grand public. Venez voter pour votre projet préféré.

En partenariat avec l’Ensam et le Conseil de l’Ordre des Architectes Occitanie.

La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://hub-char.shop.secutix.com/content# »}] La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l’ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu’il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

©Alex Nollet-La Chartreuse