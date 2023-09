Toucher les nuages, initiation à la voltige La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 14 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Toucher les nuages, initiation à la voltige 14 et 15 octobre La Chartreuse Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Départ au grand cloître.

À partir de 7 ans.

Goûtez à un univers de sensations fortes, défiez les lois de la pesanteur accompagnés et encadrés par les artistes de la performance de Home. Pour petits et grands, le plaisir de la chute et l’ivresse de la voltige sont garantis.

Atelier d’initiation à la voltige sur un trampoline par la compagnie Hors Surface.

La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l’ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu’il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

©Vincent Béranger