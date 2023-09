Repenser l’hospitalité dans nos espaces publics La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 14 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

Repenser l’hospitalité dans nos espaces publics Samedi 14 octobre, 14h00 La Chartreuse Gratuit. Sur inscription. À la salle gothique.

Comment penser l’hospitalité dans l’espace public, dans nos institutions culturelles? Comment favoriser la rencontre ? Comment créer du lien ? Nous tenterons de répondre à ces questionnements lors d’un temps d’échanges inspirants à la rencontre des actrices et des acteurs de nos territoires qui font évoluer la pensée et les pratiques en favorisant les interventions collectives et participatives sur le terrain.

Table ronde en partenariat avec la Maom-Maison de l’Architecture Occitanie Méditerranée.

La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l'ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu'il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

©Alex Nollet-La Chartreuse