« Dédale » création de labyrinthes au sol La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon

Villeneuve-lès-Avignon « Dédale » création de labyrinthes au sol La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 14 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon. « Dédale » création de labyrinthes au sol 14 et 15 octobre La Chartreuse Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Départ de l’église. À partir de 6 ans. Création collective de labyrinthes au sol. Une activité proposée par /Parcours/d’/architecture/ avec Didier Sabarros, Jocelyn Lermé de Belem. La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l’ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu’il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l'ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu'il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014

