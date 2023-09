« Architecture en fête » remise des prix et conférence La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’Évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon « Architecture en fête » remise des prix et conférence La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 14 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon. « Architecture en fête » remise des prix et conférence Samedi 14 octobre, 11h00 La Chartreuse Gratuit. Entrée libre. Pour le Mois de l’architecture, assistez à une remise des prix et une conférence pour le Prix départemental d’Architecture du CAUE 2023. Conférence de 11h à 11h30 :

La cérémonie s’ouvrira par une conférence de l’Atelier Combas, lauréat de la 2e édition en 2021 avec la création du foyer socioculturel de Cabrières (30). Le propos de Mathieu Grenier, architecte, sera bâti autour de « La rencontre », thème des journées d’Architecture en Fête : comment rassembler en architecture, comment penser la rencontre dans l’espace urbain…? l’architecture comme croisement entre plusieurs disciplines ? Remise des prix de 11h30 à 12h30 :

Le CAUE du Gard procèdera à l’annonce des lauréats et à la remise des récompenses de la 3e édition du « Prix Départemental d’Architecture ». Celui-ci s’attache à mettre en avant des projets sur le territoire gardois, ainsi que leurs problématiques sociales et environnementales. Les catégories récompensées sont l’habitat collectif, l’habitat individuel, les équipements publics et tertiaires. Le CAUE participera l’après-midi au jury et à la remise des prix de l’événement « Mon projet d’archi en 360 secondes » avec les étudiants diplômés de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier et de l’Ordre des Architectes d’Occitanie. La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l’ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu’il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00 ©R.Hortiz / Y.Libourel Détails Catégories d’Évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu La Chartreuse Adresse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Ville Villeneuve-lès-Avignon Departement Gard Lieu Ville La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon latitude longitude 43.965949;4.796304

La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-avignon/