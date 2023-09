« Upside down » une visite participative pour les plus jeunes et en famille La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’Évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon « Upside down » une visite participative pour les plus jeunes et en famille La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon, 14 octobre 2023, Villeneuve-lès-Avignon. « Upside down » une visite participative pour les plus jeunes et en famille 14 et 15 octobre La Chartreuse Gratuit. Sur inscription. Départ de l’église. Hélène Albert, architecte et Danaë Suteau, danseuse, proposent une performance dansée participative au fil d’un parcours élaboré à partir de signes graphiques pour explorer l’espace et l’architecture avec son corps. À l’envers, à l’endroit, dessus, dessous… une façon très ludique d’appréhender autrement le monument et de se mettre en mouvement.

En dehors des ateliers, le public peut déambuler dans les espaces en suivant un parcours de signes. Séances familles : le samedi à 11h, le dimanche à 10h, à partir de 5 ans. Séances tout public : le samedi à 14h et à 15h30 et le dimanche à 11h30, à partir de 10 ans. La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://hub-char.shop.secutix.com/content# »}] La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l’ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu’il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-15T11:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00

