« Architecture en fête » ateliers scolaires 12 et 13 octobre La Chartreuse Gratuit. Sur inscription.

Paticipez à un ateliers scolaires animés par le CAUE du Gard, du CM2 à la 3ème.

Découvrez les arts hors-les-murs et dessine ton projet d’artiste !

Les arts hors-les-murs, ces parenthèses surprenantes et poétiques livrées aux regards de tous, sont à la fois des œuvres qui valorisent et qui dialoguent avec l’espace public, les bâtiments, les paysages. L’art dehors peut prendre des formes diverses : éléments architecturaux, sculptures, peintures murales, land art, mobilier urbain…

À partir des œuvres lauréates du Concours photo 2023 « Aux arts, photographes ! », cet atelier propose dans un premier temps une découverte des formes d’art contextuel et de leurs enjeux, suivie d’une activité créative. À partir d’un cliché photographique, chacun sera amené à dessiner son propre projet d’artiste, pour investir un espace de la Chartreuse.

La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie La Chartreuse du Val de Bénédiction doit son origine à la volonté du Pape Innocent VI. Celui-ci après son élection en 1352, fit don à l’ordre des Chartreux de ses terres et de son palais cardinalice (hôtel particulier) qu’il possédait à Villeneuve lez Avignon du temps où il était cardinal… GPS : – lat. 43.9657523 / long. 4.7963014

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T10:30:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T15:30:00+02:00

©caue du gard