LA CHARTREUSE : SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE GRATIA LACRIMARUM Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil Catégorie d’évènement: Neuville-sous-Montreuil

LA CHARTREUSE : SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE GRATIA LACRIMARUM Neuville-sous-Montreuil, 18 juin 2022, Neuville-sous-Montreuil. LA CHARTREUSE : SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE GRATIA LACRIMARUM 1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

2022-06-18 – 2022-06-18

1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais Neuville-sous-Montreuil 19h – 21h

Avec ce solo, la danseuse Clémentine Vanlerberghe (Cie Cats&snails) s’interroge : pourquoi retenir nos larmes ? Horaires et tarifs à venir association@lachartreusedeneuville.org +33 3 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org/ 19h – 21h

Avec ce solo, la danseuse Clémentine Vanlerberghe (Cie Cats&snails) s’interroge : pourquoi retenir nos larmes ? Horaires et tarifs à venir 1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégorie d’évènement: Neuville-sous-Montreuil Autres Lieu Neuville-sous-Montreuil Adresse 1 allée de la Chartreuse Ville Neuville-sous-Montreuil lieuville 1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

LA CHARTREUSE : SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE GRATIA LACRIMARUM Neuville-sous-Montreuil 2022-06-18 was last modified: by LA CHARTREUSE : SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE GRATIA LACRIMARUM Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 18 juin 2022

Neuville-sous-Montreuil