LA CHARTREUSE : PIÈCE DE THÉÂTRE ETRE LÀ

LA CHARTREUSE : PIÈCE DE THÉÂTRE ETRE LÀ, 2 juin 2022, . LA CHARTREUSE : PIÈCE DE THÉÂTRE ETRE LÀ

2022-06-02 – 2022-06-02 19h – 21h

En partenariat avec La Chartreuse de Neuville et en lien avec la thématique annuelle consacrée à la question des aidants proches et professionnels*, la CA2BM reprogramme le spectacle « Être là » par la Compagnie A Vrai Dire, adaptation théâtrale d’un texte de Vincent Ecrepont. L’écriture du texte s’inspire de témoignages recueillis lors de ses trois années passées au pôle gérontologie du Centre Hospitalier de Beauvais dans le programme mis en place conjointement par la DRAC et l’ARS. « Être là » aborde dans une forme ludique la question du vieillissement et de la relation entre «aidant» et «aidé». 19h – 21h

En partenariat avec La Chartreuse de Neuville et en lien avec la thématique annuelle consacrée à la question des aidants proches et professionnels*, la CA2BM reprogramme le spectacle « Être là » par la Compagnie A Vrai Dire, adaptation théâtrale d’un texte de Vincent Ecrepont. L’écriture du texte s’inspire de témoignages recueillis lors de ses trois années passées au pôle gérontologie du Centre Hospitalier de Beauvais dans le programme mis en place conjointement par la DRAC et l’ARS. « Être là » aborde dans une forme ludique la question du vieillissement et de la relation entre «aidant» et «aidé». dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville