LA CHARTREUSE : INAUGURATION DE L'EXPOSITION VAVILOV
1 allée de la Chartreuse
Neuville-sous-Montreuil

2022-06-04

10h – 18h

Au cœur des jardins, cette exposition invite à découvrir le récit photographique réalisé par Mario Del Curto dédié à la préservation des plantes alimentaires et le rôle des banques de graines, notamment celle de l'Institut Vavilov.

association@lachartreusedeneuville.org +33 3 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org/

