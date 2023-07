Exposition « Que Murmurent Les Vestiges » de Christian Delalande La Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois, 16 septembre 2023, Chemillé-sur-Indrois.

Exposition « Que Murmurent Les Vestiges » de Christian Delalande 16 et 17 septembre La Chartreuse du Liget

Exposition : » Que Murmurent Les Vestiges »

Créations de Christian Delalande

Présentation de Leporellos, Pop-Up, Impression sur tissus…

Ateliers destinés au enfants – Initiation à la réalisation de leporellos

La Chartreuse du Liget La Chartreuse du Liget, 37460 Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 92 60 02 http://lachartreuseduliget.fr Monastère du XIIe et XVIIIe siècle. L’accès se fait par un monumental portail du XVIIIe siècle. La chartreuse est constituée d’un cloître et d’une église, vous franchissez deux cours fermées flanquées de bâtiments donnant sur un ensemble composé de communs et de dépendances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Christian Delalande