Lecture en chartreuse : l ‘affaire Clarissin La chartreuse de Port-Sainte-Marie Chapdes-Beaufort, 16 septembre 2023, Chapdes-Beaufort.

Lecture en chartreuse : l ‘affaire Clarissin Samedi 16 septembre, 14h30 La chartreuse de Port-Sainte-Marie entrée libre apporter son siège

Dans le cadre du cloitre de la chartreuse le collectif d’autrices Claude leymartt vous invite à decouvrir leurs textes mise en voix : » L’affaire Clarissin »

La chartreuse de Port-Sainte-Marie 63230 Chapdes-Beaufort, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Chapdes-Beaufort 63230 Puy-de-Dome Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 26 68 44 http://chartreuse.psm.pagesperso-orange.fr/ La chartreuse de Port-Sainte-Marie est située au cœur des Combrailles au bord de la Sioule, sur la commune de Chapdes-Beaufort. Fondé en 1219 suite à une donation de Guillaume et Raoul de Beaufort le monastère se constitue d’un domaine agricole et foncier jusqu’en Limagne en particulier dans la région de Prompsat. Devenus seigneurs locaux, les moines étendent leur pouvoir sur l’ensemble de la région et l’accroissement des ressources financières s’accompagne d’une évolution régulière du monastère. C’est la Révolution qui entraine la fermeture de la chartreuse qui sera vendue comme bien national en 1795. Seule chartreuse médiévale en Auvergne, le site de la Chartreuse Port-Sainte-Marie est particulièrement remarquable par sa richesse archéologique. Il est inscrit au titre des monuments historiques. Depuis 1970, une association les amis de la chartreuse Port-Sainte-Marie s’attache à la sauvegarde du site. Des fouilles archéologiques sont menées en lien avec l’URAC (Unité de recherches archéologiques cartusiennes) ce qui permet de mieux connaitre son histoire et d’assurer sa protection. Aujourd’hui, la chartreuse est un lieu ouvert de plus de 2 hectares qui permet la découverte de l’organisation spécifique d’une chartreuse. Dans le centre des Ancizes prendre direction Saint jacques d’Ambur le site se trouve à 3 km.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

atelier Claude Leymart