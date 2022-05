LA CHARTREUSE : CHŒUR DE L’ASIAN UNIVERSITY FOR WOMEN, 23 juin 2022, .

LA CHARTREUSE : CHŒUR DE L’ASIAN UNIVERSITY FOR WOMEN

2022-06-23 – 2022-06-23

Plusieurs fois reportée en raison de la crise sanitaire, La Chartreuse de Neuville va enfin avoir le privilège d’accueillir cette année le chœur des étudiantes de l’Asian University for Women pour une soirée de concert !

L’Asian University for Women (AUW) a été créée en 2008 au Bangladesh dans l’objectif de renforcer l’émancipation féminine en Asie du Sud et au Moyen Orient et de permettre au femmes d’accéder à des postes de leadership dans la Haute fonction publique, la haute administration, les grandes ONG, les Organisations internationales, etc. Parmi les activités proposées, une chorale afin de découvrir de nouveaux répertoires et l’opportunité de partir en tournée. Le chœur de l’AUW est composé de 40 jeunes filles de 14 nationalités.

Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront de maintenir cet événement d’exception en 2022.

Informations à venir

dernière mise à jour : 2022-03-15 par