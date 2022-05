LA CHARTREUSE :ATELIER NUTRITION ANIMÉ PAR L’INSTITUT PASTEUR

LA CHARTREUSE :ATELIER NUTRITION ANIMÉ PAR L’INSTITUT PASTEUR, 29 juin 2022, . LA CHARTREUSE :ATELIER NUTRITION ANIMÉ PAR L’INSTITUT PASTEUR

2022-06-29 – 2022-06-29 De 14h à 16h Atelier réservé aux personnes aidantes d’un proche en perte d’autonomie De 14h à 16h Atelier réservé aux personnes aidantes d’un proche en perte d’autonomie dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville