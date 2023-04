La charrue avant les dieux – Conte et théâtre d’ombres jeune public Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La charrue avant les dieux – Conte et théâtre d’ombres jeune public Théâtre Mandapa, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Avec cette version haute en couleur du Mythe de Déméter, mêlant Théâtre d’Ombres et Conte, la compagnie Le Soleil des Abysses nous offre une histoire enjouée de l’agriculture, de l’Antiquité à nos jours… La charrue avant les dieux Déméter, déesse grecque des moissons, cueille des fleurs avec sa fille Perséphone lorsque celle-ci est enlevée par le Dieu Hadès… Avec cette version haute en couleur du Mythe de Déméter, mêlant Théâtre d’Ombres et Conte, la compagnie Le Soleil des Abysses nous offre une histoire enjouée de l’agriculture, de l’Antiquité à nos jours… La compagnie porte à la scène de grands textes de la culture mondiale en les rendant accessibles à un large public. Conte et théâtre d’ombres à partir de 7 ans Par Rachel Auriol et Olivier Guitel (conteurs) et Gaspard Dubost Auriol (flûte traversière) Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/la-charrue-avant-les-dieux-du-2-au-5-mai-2023-05-02-10-30 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/la-charrue-avant-les-dieux-du-2-au-5-mai-2023-05-02-10-30

Théâtre Mandapa La charrue avant les Dieux

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Mandapa Adresse 6 rue Wurtz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Mandapa Paris

Théâtre Mandapa Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La charrue avant les dieux – Conte et théâtre d’ombres jeune public Théâtre Mandapa 2023-05-02 was last modified: by La charrue avant les dieux – Conte et théâtre d’ombres jeune public Théâtre Mandapa Théâtre Mandapa 2 mai 2023 Paris Théâtre Mandapa Paris

Paris Paris