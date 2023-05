Démonstrations et ateliers : les acteurs qui font vivre nos jardins La charretterie Écretteville-lès-Baons Catégories d’Évènement: Écretteville-lès-Baons

Démonstrations et ateliers : les acteurs qui font vivre nos jardins
Samedi 3 juin, 10h00
La charretterie
Écretteville-lès-Baons

Rendez-vous aux jardins est une manifestation qui a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins. L’association ECRETTEVILLE ANIMATIONS a décidé de mettre à l’honneur tous les acteurs qui font vivre nos jardins.

Venez décourvir : la tonte de moutons de race normande et d'autres animaux, le cycle de l'eau, la fresque du climat, le compostage, l'association pommologique de haute-normandie, des pépiniéristes, fleuristes, apiculteurs, …. animations, buvette sur place. POssibilité de pique-niquer !!

