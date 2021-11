Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes La Charrette de Vélocampus La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Charrette de Vélocampus La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 18 novembre 2021, Nantes. La Charrette de Vélocampus

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 18 novembre à 17:00

Les ateliers visent à fournir aux participants une certaine autonomie à l’entretien et la réparation de son vélo. C’est ce qu’on appellera la vélonomie ! Ils permettent de nombreux échanges et une pratique pour acquérir, appliquer et aussi transmettre des savoir-faire dans ce domaine. Les horaires sont indicatifs, une fois inscrit.e vous pouvez venir, à votre convenance, entre 17h et 20h. Ps : et bien sur, venez avec votre vélo ;)

gratuit sur inscription

