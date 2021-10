Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Yann Quéré et Marine Ginod “La cabane à contes” Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Yann Quéré et Marine Ginod “La cabane à contes” Plougasnou, 25 octobre 2021, Plougasnou. LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Yann Quéré et Marine Ginod “La cabane à contes” 2021-10-25 11:00:00 – 2021-10-25 Salle des Fêtes 37 Rue du Primel

La cabane à contes ce sont des contes à deux voix et quatre mains. Chaque histoire à son support visuel : ombres chinoises, livres géants animés, table à sable, marionnettes…. À partir de 4 ans. Réservation : 06 72 10 95 11 ou keravelclsh@lespep53.org

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Salle des Fêtes 37 Rue du Primel Ville Plougasnou lieuville 48.69587#-3.79778