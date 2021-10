Pleyber-Christ Pleyber-Christ Finistère, Pleyber-Christ LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Violaine Robert “Ma langue au chou” Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’évènement: Finistère

Pleyber-Christ

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Violaine Robert “Ma langue au chou” Pleyber-Christ, 27 octobre 2021, Pleyber-Christ. LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Violaine Robert “Ma langue au chou” 2021-10-27 11:00:00 – 2021-10-27 Médiathèque 22 Place de l’Église

A quoi ça ressemble un secret ? Est-ce que ça vaut la peine de courir après ? Est-ce que le tout p'tit chou va enfin dire ce qu'il cache ? Est-ce que le loup va ouvrir sa porte ? Est-ce que ces deux mains vont finir par révéler ce qu'elles savent ? Est-ce que vous devinerez ? Ce que j'aime faire avec les secrets, c'est les raconter à tout le monde. À partir de 3 ans. Réservation obligatoire : 02 98 78 49 27 ou mediatheque.pleyber@orange.fr

mediatheque.pleyber@orange.fr +33 2 98 78 49 27 http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pleyber-Christ Autres Lieu Pleyber-Christ Adresse Médiathèque 22 Place de l'Église Ville Pleyber-Christ lieuville 48.50523#-3.87344