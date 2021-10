LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-VIOLAINE ROBERT “Ah les histoires de familles”. Morlaix, 26 octobre 2021, Morlaix.

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-VIOLAINE ROBERT “Ah les histoires de familles”. 2021-10-26 – 2021-10-26

Morlaix Finistère

Dans les familles, il y a ce qui fait la vie et les histoires : des câlins, des caprices, de belles frayeurs, des blagues, des colères, des surprises. Des familles il y en a partout : dans mes mains, sur mon visage, dans mes chaussons, dans ma cuisine. Dans mes familles il y a une reine, un géant, un loup, le chien vert, la poule grise, le grand frère, la mamie et le papi, le tonton et la tata, des petits et des grands, des très grands et des tout-petits. Venez que je vous les présente !

À partir de 3 mois.

Ce spectacle est réservé aux enfants du Pôle Petite Enfance du fait des conditions d’accueil limitées.

+33 2 98 15 27 89 http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/

