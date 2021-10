La Charrette aux Merveilles – Lydie Le Doeuff “Anticyclone”. Morlaix, 7 décembre 2021, Morlaix.

La Charrette aux Merveilles – Lydie Le Doeuff “Anticyclone”. 2021-12-07 – 2021-12-07 MJC 7 Place du Dossen

Morlaix Finistère Morlaix

“Tout commence par elle, ma grand-mère, je l’écoute me parler de sa jeunesse, d’un là-bas lointain et paradisiaque…Je sui la première à n’être pas issue de ce village en exil, un village en Algérie…”

Seule en scène et non sans humour, Lydie Le Doeuff, auteure et comédienne, se heurte à l’incapacité de ses proches à parler de cette période sensible que fut la décolonisation de l’Algérie.

Tarifs : 10€, 6€ adhérent

Séances scolaires : à partir du 7 décembre

Réservation : 02 98 88 09 94

+33 2 98 88 09 94 http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/

dernière mise à jour : 2021-10-08 par