LA CHARRETTE AUX MERVEILLES – Cie Lumières d’août “Circulations Capitales” Plourin-lès-Morlaix, 18 décembre 2021, Plourin-lès-Morlaix.

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES – Cie Lumières d’août “Circulations Capitales” 2021-12-18 20:30:00 – 2021-12-18 Ti an Oll 1 Rue des Genêts

Plourin-lès-Morlaix Finistère

Entre Viêtnam, France et Russie, Marine, François-Xavier et Marina partent à la recherche de leurs mémoires familiales, de leurs non-dits, de leurs bruits et silences, de leurs liens à la grande Histoire. Dans cette forme théâtrale légère, ils convoquent ancêtres, statues, icônes et têtes coupées, et déploient un récit à trois voix naviguant de l’intime à l’épique, un voyage historique et sensible entrelaçant les langues et les chansons.

Réservations au 02 98 72 54 27.

