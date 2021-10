LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-Cie Choukibenn “La Suite Royale” Plougonven, 2 novembre 2021, Plougonven.

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-Cie Choukibenn “La Suite Royale” 2021-11-02 18:30:00 – 2021-11-02 Salle des Fêtes Place François Mittérand

Plougonven Finistère Plougonven

Suivez la suite des aventures de Dédé Koat, devenu Roi. Il a la vie de château avec tous les avantages mais aussi les soucis du métier ! Très rapidement, il ne supporte plus et décide alors de parcourir son royaume incognito et se retrouve mêlé au peuple et à ses déboires.

À partir de 5 ans.

Réservation : mediatheque29640@gmail.com ou 02 98 78 69 06

mediatheque29640@gmail.com +33 2 98 78 69 06 https://fr.calameo.com/books/003087074072783eee94e

