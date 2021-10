LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-Cie Choukibenn “Dédé Koat” Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 29 octobre 2021, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-Cie Choukibenn “Dédé Koat” 2021-10-29 – 2021-10-29 Salle des Fêtes 7002j Place Park An Ilis

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Dédé Koat vit seul dans une petite maison, il n’ a qu’une vache, une marmite et une maman. Bientôt le roi va arriver pour réclamer ses impôts mais Dédé n’a pas d’argent ! “Mammig t’as pas des sous ? Que des petites pièces jaunes, mais c’est pas assez pour payer le roi ! ” Et là il a l’idée…Erwan Hemeury et sa guitare nous font vivre une aventure en français et en breton au temps des châteaux forts et des vaillants chevaliers.

À partir de 6 ans.

Réservation : 02 98 78 96 83 ou bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh

bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh +33 2 98 78 96 83 http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/

