LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-Christian Costes "Le crabe et le pêcheur" Saint-Martin-des-Champs, 13 octobre 2021, Saint-Martin-des-Champs. LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-Christian Costes "Le crabe et le pêcheur" 2021-10-13 – 2021-10-27

Saint-Martin-des-Champs Finistère Saint-Martin-des-Champs Après une partir de pêche mouvementée, le pêcheur doit réparer son filet. Mais où est passée la mer ? C'est la grande marée basse ! Une histoire plein d'aventures où apparait le petit peuple de nos rivages et où vont se croiser les destins du crabe et de l'homme… Convient pour les enfants de 3 à 6 ans. Réservation pour le mercredi 27/10 à 11h, au Roudour à Saint Martin des Champs : mediatheque@ville-stmartin29.fr ou 02 98 15 20 90 Réservation pour le dimanche 31/10 à 15h30, Salle des Associations à Plouézoc'h : 02 98 67 27 22 mediatheque@ville-stmartin29.fr http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/

