La Charrette aux Merveilles "Balades contées d'ouverture du festival" 2023-10-23 15:00:00 – 2023-10-23 Rue de Ty Forn Médiathèque

Taulé Finistère Taulé Savez-vous que parfois ce sont de drôles de paroissiens qui font résonner le carillon du vieux clocher ? Savez-vous que ces sonnailles rebondissent sur les langues bien pendues du lavoir, avant de parcourir le bourg comme vous en compagnie du conteur ? Gratuit

Balade complète à 15h sur réservation

