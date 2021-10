Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Animations parents/enfants “Contes en pyjama à la galipette” Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Animations parents/enfants “Contes en pyjama à la galipette” Morlaix, 29 octobre 2021, Morlaix. LA CHARRETTE AUX MERVEILLES- Animations parents/enfants “Contes en pyjama à la galipette” 2021-10-29 – 2021-10-29 Place Onésime Krebel La Courte Échelle

Morlaix Finistère Morlaix Comptines, contes et lectures pour les tous petits (6 mois à 3 ans) accompagnés d’un adulte parent ou grand-parent.

Avec Florence de la médiathèque de Plourin-lès-Morlaix. De 6 mois à 3 ans. Réservation obligatoire à Ti an Oll : 02 98 72 54 27 +33 2 98 72 54 27 http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/ Comptines, contes et lectures pour les tous petits (6 mois à 3 ans) accompagnés d’un adulte parent ou grand-parent.

Avec Florence de la médiathèque de Plourin-lès-Morlaix. De 6 mois à 3 ans. Réservation obligatoire à Ti an Oll : 02 98 72 54 27 dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT BAIE DE MORLAIX

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Place Onésime Krebel La Courte Échelle Ville Morlaix lieuville 48.57022#-3.8258