LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-Alice Duffaud “Gros loup pour p’tits loulous” Lanmeur, 28 octobre 2021, Lanmeur. LA CHARRETTE AUX MERVEILLES-Alice Duffaud “Gros loup pour p’tits loulous” 2021-10-28 – 2021-10-28 Salle Steredenn 4 Rue du 19 Mars 1962

Lanmeur Finistère Une grosse bête avec de grandes dents, les yeux brillants, oreilles pointues et queue touffue. Brrrrr ! Mais noooon!!!! Revenez ! Le loup ne fait pas toujours peur, il n’est pas toujours gros : il lui arrive même d’être petit. Et parfois, il peut aussi devenir copain comme cochon avec…un cochon ! Il raconte plein d’histoires, depuis la nuit des temps. Écoutez-le, petits loulous, car le loup vous parle….de vous ! À partir de 3 ans. ulamir.centresocial@gmail.com +33 2 98 67 51 54 http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/ Une grosse bête avec de grandes dents, les yeux brillants, oreilles pointues et queue touffue. Brrrrr ! Mais noooon!!!! Revenez ! Le loup ne fait pas toujours peur, il n’est pas toujours gros : il lui arrive même d’être petit. Et parfois, il peut aussi devenir copain comme cochon avec…un cochon ! Il raconte plein d’histoires, depuis la nuit des temps. Écoutez-le, petits loulous, car le loup vous parle….de vous ! À partir de 3 ans. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Salle Steredenn 4 Rue du 19 Mars 1962
Lanmeur