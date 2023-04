La Charpenterie et la Tour La Charpenterie Cornillé-les-Caves Catégories d’évènement: Cornillé-les-Caves

Maine-et-Loire

La Charpenterie et la Tour La Charpenterie, 16 septembre 2023, Cornillé-les-Caves. La Charpenterie et la Tour 16 et 17 septembre La Charpenterie Visite extérieure de la maison de maitre de la Charpenterie et montée à la Tour d’observation (29 métres de hauteur).

Inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques La Charpenterie 3 rue de la charpenterie, cornillé les caves Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 85 41 23 18 Maison de maitre inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques parking municipale gratuit rue de la charpenterie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 OTALS

Détails Catégories d’évènement: Cornillé-les-Caves, Maine-et-Loire Autres Lieu La Charpenterie Adresse 3 rue de la charpenterie, cornillé les caves Ville Cornillé-les-Caves Departement Maine-et-Loire Lieu Ville La Charpenterie Cornillé-les-Caves

La Charpenterie Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornille-les-caves/

La Charpenterie et la Tour La Charpenterie 2023-09-16 was last modified: by La Charpenterie et la Tour La Charpenterie La Charpenterie 16 septembre 2023 Cornillé-les-Caves La Charpenterie Cornillé-les-Caves

Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire