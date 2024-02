La Charpente Dans les yeux d’Esther Kahn Amboise, mardi 13 février 2024.

Dans les yeux sombres d’Esther, il y a le désir de fuir son quartier juif des faubourgs de Londres et la certitude d’y parvenir par elle-même.

Sa détermination est d’autant plus étonnante qu’Esther est rêveuse, paresseuse, indolente et inculte.

Mal à l’aise dans son milieu de modestes couturiers, elle rejette sa famille et l’avenir de cousette qui lui est prédestiné. Parfois, Esther accompagne son frère et ses sœurs au théâtre. Esther vibre au rythme de la pièce, elle ne regarde pas les pièces comme les autres, elle les vit. A dix-sept-ans, elle décide de devenir actrice. Très vite, Esther trouve un premier engagement, un rôle puis des rôles… Sa présence terrienne et sa détermination en font une actrice dont on parle…Mais cela ne lui suffit pas, Esther veut devenir une grande actrice. Sa rencontre avec un vieil acteur Nathan Quellen, va être déterminante. Il l’incite à aller au-delà de ses limites, à se confronter à la vraie vie, aux sentiments et à la souffrance… .

