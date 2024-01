Visite La Petite Maison du Lin La Charmille Lignières-Ambleville, lundi 16 septembre 2024.

Lignières-Ambleville Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-16 15:00:00

fin : 2024-09-17 18:00:00

La Petite Maison du Lin présente, dans une reconstitution d’un atelier de tisserand charentais sous Napoléon III, une collection de rouets et de métiers à tisser et une explication de la culture et de l’histoire du lin et du tissage.

La Charmille

Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine



