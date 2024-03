La Charmeuse d’oiseaux – Version dès 1 an La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, vendredi 19 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T10:45:00+02:00 – 2024-04-19T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T11:45:00+02:00

La Compagnie « Ode Forme » vous propose le spectacle de magie théâtralisé » La charmeuse d’oiseaux » d’Esmée la magicienne.

C’est une comédie magique poétique burlesque, pour les enfants de 6 mois à 12 ans selon la version en 30 où 45mn. Un spectacle de magie en musique, mimé, dansé, jonglé, interactif, avec des Plumes, des Oiseaux, des lapins, et des miracles …

» Au son d’un pipeau, la Charmeuse d’oiseaux cueille des plumes, Comme suspendues à la lune. Celles ci prennent vie, lui donnant du génie. Alors d’un battement de paupière, elle fait surgir un oiseau qui se volatilise en eau. Sur un air d’opéra une plume surdimensionnée se met à danser. Mais soudain, les plumes ont disparu et la charmeuse d’oiseaux est à nu ! Pour le meilleur et pour le rire comment va t’elle s’en sortir ? … «

La Péniche Didascalie Rue Federico Garcia Lorca 31520 Ramonville Saint Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/ Port Sud Parking à proximité

