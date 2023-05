FETE DES SEMIS – LA COURGE A SEAU 77 Avenue Gambetta La Charité-sur-Loire Catégories d’Évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre FETE DES SEMIS – LA COURGE A SEAU 77 Avenue Gambetta, 13 mai 2023, La Charité-sur-Loire. .

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 02:00:00. EUR.

77 Avenue Gambetta CHATEAU SAINT MAURICE

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-04-21 par COORDINATION NIEVRE Détails Catégories d’Évènement: La Charité-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu 77 Avenue Gambetta Adresse 77 Avenue Gambetta CHATEAU SAINT MAURICE Ville La Charité-sur-Loire Departement Nièvre Lieu Ville 77 Avenue Gambetta La Charité-sur-Loire

77 Avenue Gambetta La Charité-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la charite-sur-loire/

FETE DES SEMIS – LA COURGE A SEAU 77 Avenue Gambetta 2023-05-13 was last modified: by FETE DES SEMIS – LA COURGE A SEAU 77 Avenue Gambetta 77 Avenue Gambetta 13 mai 2023 77 Avenue Gambetta La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire Nièvre