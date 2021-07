La Charité-sur-Loire L'atelier La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire, Nièvre Jules Renard, un univers. L’atelier La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

Jules Renard, un univers. L’atelier La Charité sur Loire, 17 septembre 2021 09:30, La Charité-sur-Loire. 17 – 19 septembre Entrée libre – Participations pour ateliers – Réservation places limités callibris.pm@gmail.com, 06 21028634 Jules Renard : Son univers Expositions, – Ateliers – Lectures – Projection Jules Renard “Histoires naturelles” Exposition : L’univers de Jules Renard du 13 au 19 septembre à l’Office de tourisme de La Charité sur Loire aux heures d’ouverture « Excercices de Style » du 17 au 19 septembre

Carnets / livres uniques réalisés autour des « Histoires

naturelles » par des artistes.

Présentation des créations réalisées pendant les stages à l’Atelier

des Ars et Métiers du Livre. Avec le soutien de la médiathèque Jean Jaurès de Nevers, cette

exposition est enrichie de documents iconographiques sur la vie

et l’oeuvre de Jules Renard Projection « Jules Renard, homme de combat »

En présence du réalisateur Jacques Tréfouël Vendredi 17 septembre à 17h30 Gratuit sur réservation Atelier d’origami avec Jocelyne Toupet

Réalisation d’ animaux en papier Samedi 18 septembre de 14h à 16h30 sur réservation

Participation aux frais Des lectures « D’histoires naturelles » par Nicole Samedi 18 septembre à 15h et à 16h30 Entrée libre

Atelier d’écriture avec Chantal Miel Dimanche 19 septembre de 10h à 12h sur réservations Participation aux frais Spectacle Lecture « Mots d’écrit »

Textes mis en voix par « lesamisdejules » Dimanche 19 septembre à 15h sur réservation Participation libre au chapeau.

Lieu : L’atelier 16, rue de Général Auger “Le faubourg” N151 La Charité sur Loire

Organisation : Atelier des Arts et Métiers du Livre 33, rue des Chapelains

58400 La Charité sur Loire

callibris.pm@gmail.com Contact : 06 21 02 86 34 L’atelier La Charité sur Loire 16, rue du Général Auger Le faubourg sur N151 58400 La Charité sur Loire 58400 La Charité-sur-Loire Nièvre vendredi 17 septembre – 09h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h00

Détails Heure : 09:30 - 19:00 Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu L'atelier La Charité sur Loire Adresse 16, rue du Général Auger Le faubourg sur N151 58400 La Charité sur Loire Ville La Charité-sur-Loire lieuville L'atelier La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire