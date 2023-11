Sensibilisons nous en Bertranges la Charité Sur Loire La Charité-sur-Loire, 15 avril 2024, La Charité-sur-Loire.

Sensibilisons nous en Bertranges 15 – 26 avril 2024 la Charité Sur Loire

Première étape (Février 2024) : Formation et accompagnement des équipes d’animation par les CEMEA Bourgogne Franche Comté avec comme organisation : 21 heures de formation concernant la lutte contre les discriminations et la haine en ligne. Cette formation a pour objectif principal de permettre aux équipes d’animation d’acquérir toutes les connaissances et compétences nécessaires à l’encadrement d’actions de lutte contre les discriminations et propos haineux en ligne envers le jeune public.

Seconde étape : (Mars 2024) :Communication auprès des parents, des jeunes et des enfants de la mise en place du projet afin de préparer et sensibiliser la structure familiale à ce projet. Des explications concrètes seront partagées avec les parents notamment lors d’une réunion de présentation du projet dans le cadre des accueils de Loisirs.

Troisième étape (Avril 2024) : Mise en place d’actions auprès des enfants et des jeunes lors de l’accueil de Loisirs (Mercredi et Vacances scolaires en Avril 2022).

Le projet aura pour but d’élaborer une BD et une fresque sur le thème de la laïcité et sensibilisation à toutes formes de discriminations (accueil de loisirs primaire et jeunes). Une formation sera programmée sur les valeurs de la république et laïcité pour sensibiliser les jeunes sur le sujet.

Deux journées seront programmées en lien avec L’UFOLEP sur les activités UFOSTREET avec la découverte des sports urbains et la réalisation de la fresque qui aura pour thématique le sport et l’égalité hommes femmes.

Nous profiterons de ces 2 jours pour continuer à sensibiliser sensibiliser les jeunes et les familles aux discriminations avec différents stands et intervenants.

L’objectif étant de sensibiliser les familles du territoire à toutes les formes de discriminations en passant par la culture et le sport.

L’espace socio-culturel La pépinière est partenaire de la cité du mot.

La commune de La Charité Sur Loire, ville du livre, nous permettra d’exposer les réalisations de nos jeunes sur le site du Prieuré lors du festival « aux 4 coins du mot » au mois de mai 2024.

Nous programmerons notre fête de quartier pendant l’événement.

la Charité Sur Loire 2 rue de la pépinière 58400 la charité sur Loire

2024-04-15T09:00:00+02:00 – 2024-04-15T17:00:00+02:00

2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00