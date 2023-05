La chariotte du malin art-exprim Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La chariotte du malin art-exprim, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. gratuit

Pour Nuit Blanche, le 87, rue Marcadet se pare de rouge et blanc : art-exprim invite l’artiste Clément Courgeon à prendre possession de son espace d’exposition pour une proposition inédite et folklorique intitulée « La chariotte du malin ». Au 87, rue Marcadet (18e), Clément Courgeon gare sa chariotte. Cette sculpture prenant la forme d’un char à performances trône au milieu de l’espace. Comme un bijou dans son écrin, cette installation inédite s’appréhende comme un char à carnaval, support des pérégrinations de son personnage. L’artiste questionne les marges et l’imaginaire collectif à travers un personnage absurde jouant sur la construction sociale du fou ou de l’idiot entre le burlesque et la mascarade. En partenariat avec Jeune Création, La cité internationale, radio RapTz. art-exprim 87 rue Marcadet 75018 Paris Contact : https://www.art-exprim.com/?expositions=expositions-expo-a-venir-clement-courgeon 01 42 62 18 08 https://www.facebook.com/artexprim18 https://www.facebook.com/artexprim18

