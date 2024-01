Arthur de la Taille La Charcuterie Lescar, vendredi 9 février 2024.

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Arthur est guitariste, auteur, compositeur, interprète. Il a toujours été amoureux des mots et de la poésie. Ses chansons révèlent cette contemplation de la vie et du monde. Un regard amusé, mais aussi parfois désabusé sur les réalités qui sont les

nôtres, le tout unifié par ce grain de voix si particulier et les mélodies entêtantes et

personnelles.

La Charcuterie Rue du Pont Louis

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



