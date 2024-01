Hautes définitions La Charcuterie Lescar, vendredi 9 février 2024.

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

De Guillaume Malagnoux, par Les porteurs d’histoires, compagnie professionnelle de Floirac (33).

L’amour des mots, l’humour des maux. Manier les mots, malaxer la langue française, jouer le sens et le contresens, dire et suggérer, laisser entendre ou faire comprendre derrière un sourire, faire réagir à travers une évidence, interroger

par une apparente absurdité. Une pièce qui a pour but de faire rire, d’interpeller, de faire réfléchir le spectateur, à travers la richesse de notre vocabulaire. D’Asticoter à Vindicatif, en passant par Grumeau, Bal musette ou Ritournelle… Tous les prétextes sont bons pour nous embarquer dans une pensée inattendue, jubilatoire et décapante.

De Guillaume Malagnoux, par Les porteurs d’histoires, compagnie professionnelle de Floirac (33).

L’amour des mots, l’humour des maux. Manier les mots, malaxer la langue française, jouer le sens et le contresens, dire et suggérer, laisser entendre ou faire comprendre derrière un sourire, faire réagir à travers une évidence, interroger

par une apparente absurdité. Une pièce qui a pour but de faire rire, d’interpeller, de faire réfléchir le spectateur, à travers la richesse de notre vocabulaire. D’Asticoter à Vindicatif, en passant par Grumeau, Bal musette ou Ritournelle… Tous les prétextes sont bons pour nous embarquer dans une pensée inattendue, jubilatoire et décapante.

EUR.

La Charcuterie Rue du Pont Louis

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Pau