Théâtre: Jeanne La Chaponie Saint-Christophe-sur-Dolaison, 22 septembre 2023, Saint-Christophe-sur-Dolaison.

Saint-Christophe-sur-Dolaison,Haute-Loire

Spectacle théâtre par la Cie Balagan

Possibilité de se restaurer sur place à partir de 19h30 (uniquement sur réservation) : 16€



RÉSERVATION conseillée : 06 32 30 53 31 / 06 62 03 45 26.

2023-09-22 20:30:00 fin : 2023-09-22 . EUR.

La Chaponie

Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Theater show by Cie Balagan

Catering available on site from 7:30pm (reservations required): 16?



RESERVATION advised: 06 32 30 53 31 / 06 62 03 45 26

Actuación teatral de la Cie Balagan

Catering disponible in situ a partir de las 19.30 h (previa reserva): 16?



Se aconseja RESERVAR: 06 32 30 53 31 / 06 62 03 45 26

Theateraufführung von der Cie Balagan

Möglichkeit, ab 19.30 Uhr vor Ort zu essen (nur mit Reservierung): 16?



RESERVIERUNG empfohlen: 06 32 30 53 31 / 06 62 03 45 26

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay