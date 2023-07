Antigone – 18 ados sur scène La chap’L Concarneau, 15 juillet 2023, Concarneau.

Antigone – 18 ados sur scène 15 – 17 juillet La chap’L Entrée libre, réservation conseillée

18 jeunes nantais plongent avec cran aux racines de la tragédie grecque pour présenter une adaptation d’Antigone

La pièce :

Antigone, la fille d’Oedipe, veut rendre les derniers honneurs à son frère malgré l’interdiction du roi. Même si elle doute, elle ira jusqu’au bout parce que c’est ce qui lui paraît juste. A Thèbes, tout le monde la connaît et a un avis différent sur ses actes : sa soeur Ismène, le devin Tirésias, son fiancé Hémon, les habitants de la ville… Qui sera de son côté ?

ici des infos et le teaser du spectacle : https://www.tatcha-cie.fr

Adaptation texte Sarah Viennot // Mise en scène : Crystel Levénès et Sarah Viennot // Assistanat mise en scène : Valentin Bahuaud // Lumière : Olivier Moreau, Son : Pierre Morin // Encadrement des jeunes (Accoord) : Emmanuel Lebon, Karla Giffaud, Karine Bonnin, Léonie Marquet

Depuis 2014 TATCHA Compagnie rassemble des jeunes adolescent.e.s de 11 à 15 ans issu.e.s de cultures et d’horizons divers autour d’une aventure humaine et théâtrale.

À travers une pratique artistique exigeante, le choix de pièces du répertoire classique et de grands auteurs (Ionesco, Rostand, Molière, Hugo, Shakespeare, Euripide) adaptés dans un format court et dynamique, Tatcha Cie trouve un accès aux préoccupations profondes des jeunes. Elle favorise l’épanouissement individuel et collectif, l’ouverture à la culture, et les accompagne dans un apprentissage positif du vivre et faire ensemble

Pour la jeune troupe nantaise composée cette année de 19 jeunes de 11 à 15 ans issus de différents quartiers nantais, cette une aventure artistique et humaine sera aussi une rencontre avec le public estival et de jeunes concarnois, notamment avec ceux de l’association La Maison qui réaliseront un court métrage avec les jeunes acteurs.

Cette tournée est mise en place par Tatcha Compagnie et l’Accoord (Association pour la réalisation d’activités éducatives, sociales et culturelles de la ville de Nantes) avec le CAC, la direction éducation Jeunesse de la Ville de Concarneau,

Elle est soutenue par la Ville de Nantes, l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires, le Ministère de la Culture et la Caf.

©Studio Raphaëlle Normand