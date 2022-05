La Chapka Du Dahut présente : Tous à l’Ouest Chalon-sur-Saône, 7 mai 2022, Chalon-sur-Saône.

La Chapka Du Dahut présente : Tous à l’Ouest LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-05-07 – 2022-05-07 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 10 15 Il y a 2 sortes de gens dans le monde : ceux qui viennent à Chapkatown, et ceux qui passent leur chemin. Apparemment, toi tu viens… Nous sommes le 7 mai 1867. Ce que tu vas vivre ici n’est rien à côté de comment tu vas y finir. En partenariat avec LaPéniche, La Chapka du Dahut vous propose une immersion dans le monde du Western pour une soirée des plus explosives. – Concerts festifs, rencontres de personnages déjantés, interactions délirantes.

Concerts :

__Thee Mysterious Asthmatic Avenger and The Good Old Boys

The masked and asthmatic Avenger catapults you with a twist of trashy banjo in the twisted roots of rock and roll, blues and country music. One Man Band, amateur of Z movies, yodel and sauerkraut partys, he always had a very sure bad taste ! Everything is cleverly interpreted in the most primitive way to satisfy your most raw and unsatisfied musical instincts.

Since his meeting with the “Good old Boys” his official backin band, 5 brave and rustic musicians in blue overalls, his banjo is supported by an unstopable rhythm section out of the ordinary.

Washboard, Cajun triangle, vintage guitar, mandolin and Bucket Bass are the weapons that they use to make you shake your body on rustic and authentic rhythms.

__Hoorsees

Apre`s un premier album paru en 2021 (Kanine, Howlin’ Banana Records) et remarque´ par KEXP, Rough Trade ou Arte, Hoorsees re´ite`re et pre´cise son gou^t pour la pop culture pre´-nume´rique.

Compose´ dans un contexte d’enfermement inévitable, « A Superior Athlete » exalte les apre`s-midis passe´es a` re-regarder les classiques du cinema d’ entertainment, de « Week-end at Bernie’s » a` « La Folle Journe´e de Ferris Bueller », jusqu’a` « Rush Hour 3 ».

Avec le flegme comme motif, ce nouvel album inspecte le rapport entre fantasme athle´tique et apathie de la vie domestique. Les textes ravivent en technicolor les images d’une existence ve´cue au rythme d’un quotidien banal ponctue´ d’illusions, – de celles qu’on apprend dans les films.

La voix d’Alex, invoquant le fantôme de Randy Newman et sa nonchalance naturelle, porte des mélodies pop qui résonnent comme des hymnes dérisoires, comme le chant d’un supporter dans un stade entièrement vide.

__Sans Jugement (trio)

Avides créatures de musique électronique et autres pépites sonores incontournables comme méconnues, le duo chalonnais Sans Jugement, Lou, et Adrien de jaune et bleu vêtu.e.s, déroule un set unique et éclectique. Bercé par leurs nombreuses expériences du monde de la nuit et de la liberté, leur style est indéterminable et reflète leur évolution permanente, en quête d’un seule chose : danser. Sans Jugement ne souhaite qu’être le berger qui guide vos pas, ceux qui vous amène vers l’extase musicale, et incarner l’espoir d’un nouveau lendemain musical. Et tout ça, sans le moindre jugement.

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

