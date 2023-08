Salon Mondial de l’ULM 2023 Aérodrome de Blois-Le Breuil La Chapelle-Vendômoise, 1 septembre 2023 09:00, La Chapelle-Vendômoise.

https://mondialulm.fr/

Mondial de l’ULM 2023 : Sobre & Fun

Pour cette édition 2023, nos trois principaux objectifs restent toujours les mêmes :

– Rassembler toute la famille des ULM, au travers de ses 6 classes. Que vous soyez attirés par les paramoteurs, par les machines rétro, par l’autogire qui fête son premier centenaire, par les machines d’avant-garde, par les nouveautés ou par des présentations époustouflantes, il y en aura pour tous les goûts.

– Montrer la diversité et la créativité des constructeurs, équipementiers français et européens.

– Faire du Mondial un rassemblement festif, un lieu de rencontre et d’échanges des pratiques. Nous avons rajouté au programme des concerts le vendredi soir et le samedi soir et ils seront suivis par des soirées DJ au village paramoteur.

Dans le contexte social où l’image de l’aviation est profondément altérée, il est important de montrer une image dynamique et innovante. Il est également important de communiquer et de montrer ce qui nous rassemble. Si l’on veut voler avec des machines performantes, innovantes, sobres énergétiquement et de surcroît fun, l’ULM s’impose comme la meilleure formule.

« Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va. »

Dans cet esprit, le focus sera mis sur 4 villages :

Village paramoteur : des parrains prestigieux seront mis à l’honneur.

Village autogire : 100 ans, cela se fête.

Village rétro : présentation de machines historiques, restauration et construction amateur. Des passionnés seront présents pour répondre à toutes vos questions.

Village fédéral : le cœur du salon, avec vos élus, vos Comités Régionaux, la boutique, des conférences sur de nombreux thèmes. Le lieu incontournable d’échange et d’information.

Rendez-vous du 1er au 3 septembre, au MULM 2023 pour encore plus de partage et de diversité !

Aérodrome de Blois-Le Breuil La Chapelle-Vendômoise Loir-et-Cher