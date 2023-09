Un accès inédit à une dépendance de la commanderie des Templiers La Chapelle Varetz, 16 septembre 2023, Varetz.

A la suite de la visite de la commanderie des Templiers, une visite complémentaire gratuite est proposée au lieu-dit La Chapelle, ancienne dépendance de la commanderie, située à 3 kilomètres. Une ouverture inédite de maisons privées sera proposée où l’on pourra découvrir des entrées de souterrains.

La Chapelle 19240 Varetz Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.brive-tourisme.com/fr/blog/jep-visites-speciales-commanderie-templiers-et-hospitaliers/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 24 08 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.brive-tourisme.com/fr/blog/jep-visites-speciales-commanderie-templiers-et-hospitaliers/ »}, {« type »: « email », « value »: « marc-olivier.agnes@brive-tourisme.com »}] La Chapelle est une ancienne dépendance de la commanderie, située à 3 kilomètres. Une ouverture inédite de maisons privées sera proposée où l’on pourra découvrir des entrées de souterrains. Visite gratuite, parking à l’entrée du hameau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

