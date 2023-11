Troisgots/50 : rendez-vous avec les oiseaux La Chapelle sur Vire Troisgots Catégories d’Évènement: Manche

Troisgots Troisgots/50 : rendez-vous avec les oiseaux La Chapelle sur Vire Troisgots, 13 décembre 2023, Troisgots. Troisgots/50 : rendez-vous avec les oiseaux Mercredi 13 décembre, 09h30 La Chapelle sur Vire Gratuit. Avec le groupe des adhérents du Saint-Lois, sortie le de long de la Vire jusqu’à la carrière de la Roque pour observer les oiseaux hivernants de ce secteur dont le possible grand corbeau (cf photo).

Rendez-vous :​ 9H30 sur le parking avant le pont à la Chapelle-sur-Vire, face à l’ancien restaurant.

Contact :​ abrodin@wanadoo.fr ph.gachet50@orange.fr La Chapelle sur Vire La Chapelle Vire Troisgots Troisgots 50420 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0689568574 »}] [{« link »: « mailto:abrodin@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T09:30:00+01:00 – 2023-12-13T11:30:00+01:00

2023-12-13T09:30:00+01:00 – 2023-12-13T11:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Manche, Troisgots Autres Lieu La Chapelle sur Vire Adresse La Chapelle Vire Troisgots Ville Troisgots Departement Manche Lieu Ville La Chapelle sur Vire Troisgots latitude longitude 49.006669;-1.060335

La Chapelle sur Vire Troisgots Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troisgots/