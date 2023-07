La Virées des mÔmes – « Sucré salé » La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire, 16 août 2023, Condé-sur-Vire.

Condé-sur-Vire,Manche

Dans le cadre de son festival « La Virée des mÔmes », l’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous le 16 août prochain sur l’aire de loisirs de la Chapelle-sur-Vire, pour assister au spectacle de jonglerie « Sucré salé » par la cie Les passes tressées.

« Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur.

Il a la puissance de Mr Propre et la délicatesse d’une poutre.

Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient. Enfin . . . 15 ans qu’ils font le même spectacle de cirque ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show. Alors ils ont décidé de laisser au vestiaire les vieilles querelles, rancœurs et jalousies, et de sortir le grand jeu. Ils ont mis leur plus belle tenue. Ils ont prévu les artifices. Ils se sont même entraînés . . . un peu !

Sucré Salé, c’est une plongée dans l’intimité d’un couple qui se connait trop.

Un spectacle de cirque mais pas que . . .

Une machine, des idées et surtout . . . du grand n’importe quoi !».

À votre disposition.

– Pour les grosses chaleurs : Des fontaines à eau, de quoi remplir vos gobelets ou vos gourdes.

– Pour les petites faims de 15h à 18h : Food-trucks avec goûters à petits prix.

– Jeux en bois et ateliers gratuits.

Sans réservation – Enfants accompagnés..

2023-08-16 15:00:00 fin : 2023-08-16 . .

La Chapelle-sur-Vire Troisgots

Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie



As part of its « Virée des mÔmes » festival, the Saint-Lô Agglo Tourist and Cultural Office invites you to the Chapelle-sur-Vire leisure area on August 16, for a juggling show entitled « Sucré salé » by the Les passes tressées company.

« She has the grace of a gazelle in a mover’s body.

He has the power of Mr. Clean and the delicacy of a beam.

They love each other. Or rather, they loved each other. At last . . they’ve been doing the same circus show together for 15 years, but today they’re finally going to present their new show. So they decided to leave old quarrels, grudges and jealousies behind them, and pull out all the stops. They’ve dressed in their finest. They planned the fireworks. They’ve even practiced… a little!

Sucré Salé is a plunge into the intimacy of a couple who know each other too well.

A circus show, but not just that …

A machine, ideas and above all … a lot of nonsense!

At your disposal.

– For hot weather: water fountains, and plenty of water to fill your cups and water bottles.

– From 3pm to 6pm: Food-trucks with snacks at low prices.

– Wooden games and free workshops.

No reservation required – Children accompanied.

En el marco del festival « La Virée des mÔmes », la Oficina de Turismo y Cultura de Saint-Lô Agglo le invita el 16 de agosto al espacio de ocio Chapelle-sur-Vire para asistir al espectáculo de malabares « Sucré salé » de la compañía Les passes tressées.

« Tiene la gracia de una gacela en el cuerpo de un mozo de mudanzas.

Él tiene la fuerza de Mr Clean y la delicadeza de una viga.

Se aman. O mejor dicho, se amaban. Bueno… . llevan 15 años haciendo juntos el mismo espectáculo de circo, pero hoy por fin van a presentar su nuevo espectáculo. Así que han decidido dejar atrás todas sus viejas rencillas, rencores y celos y sacar todo lo que llevan dentro. Se han puesto sus mejores galas. Han planeado los fuegos artificiales. Incluso han practicado un poco

Sucré Salé es una inmersión en la intimidad de una pareja que se conoce demasiado bien.

Un espectáculo de circo, pero no sólo eso …

Una máquina, ideas y sobre todo… ¡muchas tonterías!

A su disposición.

– Para los días calurosos: fuentes de agua, y mucha agua para llenar sus vasos o botellas de agua.

– De 15:00 a 18:00: Food-trucks con tentempiés a bajo precio.

– Juegos de madera y talleres gratuitos.

No es necesario reservar – Niños acompañados.

Im Rahmen seines Festivals « La Virée des mÔmes » lädt Sie das Tourismus- und Kulturbüro von Saint-Lô Agglo am 16. August auf die Freizeitanlage von La Chapelle-sur-Vire ein, um der Jongliershow « Sucré salé » der Cie Les passes tressées beizuwohnen.

« Sie hat die Anmut einer Gazelle im Körper eines Möbelpackers.

Er hat die Kraft von Mr. Clean und die Zartheit eines Balkens.

Sie lieben sich. Oder besser gesagt, sie liebten sich. Schließlich . . 15 Jahre lang haben sie zusammen die gleiche Zirkusvorstellung gemacht, aber heute wollen sie endlich ihre neue Show präsentieren. Also haben sie beschlossen, ihre alten Streitereien, ihren Groll und ihre Eifersucht an der Garderobe abzulegen und alle Register zu ziehen. Sie haben ihre schönsten Kleider angezogen. Sie haben die Feuerwerkskörper geplant. Sie haben sogar geübt … ein bisschen!

Sucré Salé ist ein Einblick in die Intimität eines Paares, das sich zu gut kennt.

Eine Zirkusvorstellung, aber nicht nur….

Eine Maschine, Ideen und vor allem . . . ein großer Quatsch! ».

Zu Ihrer Verfügung.

– Für die große Hitze: Wasserspender, um Ihre Becher oder Feldflaschen zu füllen.

– Für den kleinen Hunger von 15:00 bis 18:00 Uhr: Food-Trucks mit Snacks zu kleinen Preisen.

– Kostenlose Holzspiele und Workshops.

Ohne Reservierung – Kinder in Begleitung.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche