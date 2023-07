La Virées des mÔmes – « Crack Up 2.0 » La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire, 9 août 2023, Condé-sur-Vire.

Condé-sur-Vire,Manche

Dans le cadre de son festival « La Virée des mÔmes », l’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous le 9 août prochain sur l’aire de loisirs de la Chapelle-sur-Vire, pour assister au spectacle de magie burlesque « Crack Up 2.0 » par la cie Deux à la tâche.

« Une comédie physique, magie de haut niveau, humour, clown et deux personnages dangereusement différents.

Un magicien suffisant et égocentrique, son assistante maladroite et rebelle et une relation compliquée sur scène, aboutissant aux situations les plus absurdes, plus de 100 gags et une fin puissante, inattendue et excitante.»

À votre disposition.

– Pour les grosses chaleurs : Des fontaines à eau, de quoi remplir vos gobelets ou vos gourdes.

– Pour les petites faims de 15h à 18h : Food-trucks avec goûters à petits prix.

– Jeux en bois et ateliers gratuits.

Sans réservation – Enfants accompagnés..

La Chapelle-sur-Vire Troisgots

Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie



As part of its « Virée des mÔmes » festival, the Saint-Lô Agglo Tourist and Cultural Office invites you to the Chapelle-sur-Vire leisure area on August 9, to attend the burlesque magic show « Crack Up 2.0 » by the Deux à la tâche company.

« A physical comedy, high-level magic, humor, clowning and two dangerously different characters.

A smug, egocentric magician, his clumsy, rebellious assistant and a complicated relationship on stage, leading to the most absurd situations, over 100 gags and a powerful, unexpected and exciting ending. »

At your disposal.

– For hot weather: water fountains, to fill your cups or water bottles.

– From 3pm to 6pm: Food-trucks with snacks at low prices.

– Wooden games and free workshops.

No reservation required – Children accompanied.

En el marco del festival « La Virée des mÔmes », la Oficina de Turismo y Cultura de Saint-Lô Agglo le invita el 9 de agosto al espacio de ocio Chapelle-sur-Vire para asistir al espectáculo de magia burlesca « Crack Up 2.0 » de la compañía Deux à la tâche.

« Comedia física, magia de alto nivel, humor, clown y dos personajes peligrosamente diferentes.

Un mago engreído y egocéntrico, su torpe y rebelde ayudante y una complicada relación sobre el escenario, que dará lugar a las situaciones más absurdas, más de 100 gags y un final impactante, inesperado y emocionante. »

A su disposición.

– En caso de calor: fuentes de agua y abundante agua para llenar sus vasos o botellas de agua.

– De 15:00 a 18:00: Food-trucks con bocadillos a bajo precio.

– Juegos de madera y talleres gratuitos.

No es necesario reservar – Niños acompañados.

Im Rahmen des Festivals « La Virée des mÔmes » lädt Sie das Tourismus- und Kulturbüro von Saint-Lô Agglo am 9. August auf die Freizeitanlage von La Chapelle-sur-Vire ein, um der Burlesque-Zaubershow « Crack Up 2.0 » der Cie Deux à la tâche beizuwohnen.

« Eine physische Komödie, Zauberei auf höchstem Niveau, Humor, Clown und zwei gefährlich unterschiedliche Charaktere.

Ein selbstgefälliger und egozentrischer Zauberer, seine ungeschickte und rebellische Assistentin und eine komplizierte Beziehung auf der Bühne, die zu den absurdesten Situationen, über 100 Gags und einem kraftvollen, unerwarteten und aufregenden Ende führt. »

Zu Ihrer Verfügung.

– Für die große Hitze: Wasserspender, um Ihre Becher oder Trinkflaschen zu füllen.

– Für den kleinen Hunger von 15:00 bis 18:00 Uhr: Food-Trucks mit Snacks zu kleinen Preisen.

– Kostenlose Holzspiele und Workshops.

Ohne Reservierung – Kinder in Begleitung.

