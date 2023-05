Sorties Nature et Découverte : Histoires de bateliers Rue de Tours, 24 mai 2023, La Chapelle-sur-Loire.

A bord d’une toue sablière, découvrez la vie d’autrefois des mariniers de Loire, du fleuve aux quais. Histoire de la navigation, de ses us et coutumes. Présentation du projet de construction « Moulin-Bateau »

Places limitées à 11 personnes – réservation obligatoire au 06 65 66 12 77.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 11:30:00. .

Rue de Tours

La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Aboard a sand barrow, discover the life of the Loire bargemen, from the river to the quays. History of navigation, its habits and customs. Presentation of the « Moulin-Bateau » construction project

Places are limited to 11 people ? reservation required at 06 65 66 12 77

A bordo de una « toue sablière », descubra la antigua vida de los barqueros del Loira, desde el río hasta los muelles. Historia de la navegación, sus usos y costumbres. Presentación del proyecto de construcción del « Moulin-Bateau »

Plazas limitadas a 11 personas ? reserva obligatoria en el 06 65 66 12 77

Entdecken Sie an Bord eines Sandbaggers das frühere Leben der Loire-Schiffer, vom Fluss bis zu den Kais. Geschichte der Schifffahrt, ihrer Sitten und Gebräuche. Vorstellung des Bauprojekts « Moulin-Bateau »

Plätze begrenzt auf 11 Personen ? Reservierung erforderlich unter 06 65 66 12 77

Mise à jour le 2023-05-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE