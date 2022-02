Fêtes du printemps 87 magnac bourg La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Erdre

Fêtes du printemps 87 magnac bourg, 8 mai 2022 08:30, La Chapelle-sur-Erdre. Dimanche 8 mai, 08h30 Sur place entrée gratuite 0649354935 fêtes du printemps Le Comité des Fêtes de Magnac-Bourg organise sa 2eme Fête du Printemps le dimanche 8 MAI à Magnac-Bourg.

A cette occasion nous organisons un marché aux fleurs et au plants ainsi qu’un vide jardin pour les particuliers . En tant que professionnels nous serions ravi de vous compter parmi nos exposants. Le marché est prévu sur la journée à partir de 8h00 et jusqu’à 18h30.

Afin de préparer au mieux notre manifestation nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès de nous, soit par téléphone au 0648354935 ou par mail comitedesfetesmagnacbourg@gmail.com en nous indiquant la taille de votre stand (emplacement et entrée gratuit). 87 magnac bourg 4 route national 44240 La Chapelle-sur-Erdre Loire-Atlantique dimanche 8 mai – 08h30 à 18h00

