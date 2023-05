Festival du Lin – Expositions Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Dun

Seine-Maritime

Festival du Lin – Expositions, 7 juillet 2023, La Chapelle-sur-Dun. Les expositions du festival du lin : > Véronique Porot, dentelles marines

Salle communale > Yong Mei Liu, Imagine

Eglise de la Chapelle sur Dun > Lucie Damond, Analogie

Eglise de la Chapelle sur Dun.

The exhibitions of the linen festival : > Véronique Porot, marine lace

Salle communale > Yong Mei Liu, Imagine

Church of La Chapelle sur Dun > Lucie Damond, Analogy

Church of La Chapelle sur Dun Exposiciones de la Fiesta del Lino: > Véronique Porot, encaje marino

Sala común > Yong Mei Liu, Imagine

Iglesia de La Chapelle sur Dun > Lucie Damond, Analogía

Iglesia de La Chapelle sur Dun Die Ausstellungen des Leinenfestivals : > Véronique Porot, Meeresspitzen

Gemeindesaal > Yong Mei Liu, Imagine

Kirche von La Chapelle sur Dun > Lucie Damond, Analogie

Kirche von La Chapelle sur Dun

